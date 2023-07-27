Тревожный день у спасателей Ласнамяэ: упавший с моста человек, маленькие девочки на крыше девятиэтажки

26 июня в 15.15 Центр тревоги получил сообщение, что в Ласнамяэ на улице Хоолдекоду молодой человек упал со старого железнодорожного моста и находится по пояс в воде. Опасности утонуть не было. Высота моста около 10 метров, доступ к месту был затруднен. Спасатели подняли молодого человека, используя веревочное спасательное снаряжение. Мужчину передали медикам скорой помощи.