ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Обязан ли работодатель повышать заработную плату? С чего работнику следует начинать?(2)
Читатель спрашивает: в настоящее время высокая инфляция, и цены все растут и растут. Обязан ли работодатель через какое-то время повышать заработную плату?
Отвечает юрист-консультант Инспекции труда Пийя Паула Тарвис:
В начале трудовых отношений работник и работодатель договариваются о важных условиях трудового договора, к которым, разумеется, относится и заработная плата. Оговоренные в трудовом договоре условия труда можно изменить по соглашению сторон.
Работнику не может выплачиваться заработная плата ниже минимальной заработной платы, более высокая заработная плата уже является предметом договоренности и переговоров между сторонами. Работник имеет право ходатайствовать перед работодателем о подходящих условиях труда, в том числе и о повышении заработной платы.
В соответствии с поправкой к Закону о трудовом договоре, имплементировавшей Директиву Европейского союза о прозрачных и предсказуемых условиях труда и вступившей в силу в августе 2022 года, работодатель обязан ответить на ходатайство работника в течение 14 календарных дней и обосновать решение в случае отказа. Таким образом, работодатель не обязан предоставлять желаемую заработную плату, хотя заинтересованные стороны могут по возможности найти удовлетворяющее их решение. В случае отказа работодатель должен обосновать, почему удовлетворение ходатайства невозможно.
На многих предприятиях существуют прозрачные и справедливые системы оплаты труда, например, руководство по заработной плате. Поэтому работнику стоит быть в курсе, есть ли у его работодателя внутренний порядок оплаты труда и повышения заработной платы. Работодатель также обязан следовать принципу равного обращения, т. е. за одинаковую работу работники должны получать одинаковое вознаграждение за труд.
Вознаграждение выплачивается в первую очередь в соответствии с работой и ее ценностью, а не исходя из личности работника. То, какой конкретно человек выполняет работу, не должно влиять на размер вознаграждения. Однако на размер заработной платы могут влиять, например, опыт работника, его квалификация, производительность труда. Если другим работникам по объективным причинам выплачивается более высокая заработная плата, это не может считаться неравным обращением, поскольку в трудовых отношениях действует принцип свободы договора, то есть стороны свободны договориться об устраивающей их заработной плате.
Прежде чем вступить в переговоры с работодателем о заработной плате, работник может узнать в приложении по заработной плате Департамента статистики, какое вознаграждение за труд выплачивается на аналогичных должностях как в Эстонии, так и в уезде. Данные о заработной плате государственных служащих Министерство финансов публикует на своем веб-сайте. Также можно изучать объявления о вакансиях, в которых указывается предлагаемая заработная плата, общаться с коллегами, поскольку заработная плата не должна определяться в трудовом договоре как коммерческая тайна, которую работник не может ни с кем обсуждать.