Суд отклонил апелляцию компании M.V.Wool: право потребителя стоит выше

Руководитель юридического отдела Департамента сельского хозяйства и продовольствия Аве Мяги отмечает, что данное решение свидетельствует о приоритете защиты здоровья человека и интересов потребителей. „Поскольку компания M.V.Wool не предприняла всех мер для обеспечения безопасности продуктов питания, департамент своим предписанием остановил деятельность рыбоперерабатывающих заводов в Харку и Вихтерпалу с целью защиты жизни и здоровья людей. Суд согласился с тем, что предписания, касающиеся разбирательства, были выдвинуты законно“, - говорит Мяги. Кроме того, стоит напомнить, что Европейский суд также вынес решение по данному спору.

Мяги также отмечает, что, согласно оценке суда, компания M.V.Wool пыталась создать впечатление, что департамент при вынесении предписания переусердствовал. „Однако при этом M.V.Wool, по мнению суда, полностью игнорирует тот факт, что употребление ее продукции и обнаруженного в ней штамма Listeria monocytogenes (L.m) ST1247 стало причиной заболеваний и смертей в различных европейских странах“, - добавляет Мяги.

Как отметил суд, Сельскохозяйственно-продовольственный департамент неоднократно выдавал компании предписания устранить контаминацию продуктов штаммом L.m ST1247 в производственных условиях. Суд согласился с тем, что, несмотря на возникшую проблему, компания не предприняла активных действий по ее устранению. Поскольку компания не обеспечила безопасность своей продукции, департамент приостановил деятельность рыбоперерабатывающих предприятий в 2019 году.