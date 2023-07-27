ЧП и криминал
27.07.2023, 15:55

На железнодорожной станции в Харьюмаа погиб рабочий

 
Küünal
Küünal
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Во вторник на железнодорожной станции Рийзипере умер выполнявший рабочие обязанности мужчина.

Полиция 25 июля получила сообщение, что на железнодорожной станции в поселке Рийзипере умер 44-летний мужчина, который выполнял там рабочие обязанности. Медикам не удалось спасти жизнь мужчины.

Полиция вместе с Инспекцией труда выясняет обстоятельства случившегося, и относительно причины смерти идет расследование.

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