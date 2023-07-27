27.07.2023, 15:55
На железнодорожной станции в Харьюмаа погиб рабочий
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник на железнодорожной станции Рийзипере умер выполнявший рабочие обязанности мужчина.
Полиция 25 июля получила сообщение, что на железнодорожной станции в поселке Рийзипере умер 44-летний мужчина, который выполнял там рабочие обязанности. Медикам не удалось спасти жизнь мужчины.
Полиция вместе с Инспекцией труда выясняет обстоятельства случившегося, и относительно причины смерти идет расследование.
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