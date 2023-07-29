„Это новая форма тотального контроля!“ Волость отправила наблюдателя фотографировать бытовые отходы

В конце июня некоторые жители волости Сауэ получили по электронной почте письма, содержание которых не могло не удивить. В этих письмах одних адресатов хвалили (таких оказалось меньшинство), других критиковали. Добрые слова адресовали тем, кто умеет правильно сортировать бытовые отходы. В письмах с критикой перечислялись основные недостатки, которые люди допускают, выбрасывая мусор, и приводилась дата, к которой следует разобраться с сортировкой мусора. Все письма были персональными, в них указывались не только фамилия, адрес, но и личный код человека.