Татьяна Ликсутова сменила фамилию

То, что у Татьяны Ликсутовой (140-е место среди богатейших людей Эстонии, капитал оценивается в 37,7 млн евро) новая фамилия, журналисты ДВ и Äripäev обнаружили по данным реестра акционеров столичного водоканала Tallinna Vesi на бирже.

Необычная передача значительного пакета акций компании произошла не позднее 8 июля: крупнейший из индивидуальных инвесторов и третий среди всех акционер Татьяна Ликсутова лишилась всех 347 196 акций или 1,7%, при этом такой же пакет, как видно из данных биржи, появился у Татьяны Росе (возможно, Роуз или Рос), и у новой владелицы тот же идентификационный номер (isikukood), что и у Ликсутовой.

Мы видим только латинскую транскрипцию – Tatjana Rose, а адвокат Татьяны не пояснил, как именно она читается, и не ответил на вопросы ДВ, пояснив, что его клиентка считает это личной информацией.

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