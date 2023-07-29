Куда девать снятого с собаки или человека клеща, чтобы он не укусил повторно?

При обнаружении клеща его нужно удалить как можно быстрее. Для этого можно использовать специальные приспособления для удаления клеща, которые продаются в магазинах, например в Prisma, в аптеках, а также в зоомагазинах. При отсутствии специальных приспособлений могут помочь пинцет с тонкими кончиками, а также нитка: очень важно, чтобы при удалении клеща не сдавливалось пузо. Нежелательно удалять клеща голыми руками. Для того, чтобы удалить клеща, нужно зажать его как можно ближе к коже. И важно не обрабатывать это место до удаления клеща. Более подробно с картинками процесс удаления клеща описан здесь.