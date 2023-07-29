Куда девать снятого с собаки или человека клеща, чтобы он не укусил повторно?(15)
Многие опасаются того, что снятый, например, с собаки, клещ может незаметно переползти на человека и укусить. Как в таком случае себя обезопасить и куда девать неприятных членистоногих после удаления с кожи?
Институт развития здоровья дает следующие рекомендации тем, кто столкнулся с укусом клеща:
При обнаружении клеща его нужно удалить как можно быстрее. Для этого можно использовать специальные приспособления для удаления клеща, которые продаются в магазинах, например в Prisma, в аптеках, а также в зоомагазинах. При отсутствии специальных приспособлений могут помочь пинцет с тонкими кончиками, а также нитка: очень важно, чтобы при удалении клеща не сдавливалось пузо. Нежелательно удалять клеща голыми руками. Для того, чтобы удалить клеща, нужно зажать его как можно ближе к коже. И важно не обрабатывать это место до удаления клеща. Более подробно с картинками процесс удаления клеща описан здесь.
После удаления клеща место укуса нужно обработать антисептиком. Если при удалении клеща какие-то его части осталась в коже, не нужно пытаться их достать, попытки удалить их могут привести к более серьезным последствиям, нежели сам укус. С этими частями организм справится самостоятельно, как при занозе.
После того как клещ удален, его можно выкинуть в мусор, огонь, канализацию. При выбрасывании клеща в траву есть вероятность, что клещ достаточно напился крови для дальнейшего развития.
Подробнее о том, какая сейчас ситуация в Эстонии с клещами, можно прочитать здесь.