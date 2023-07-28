28.07.2023, 13:45
Шокирующая история о подростке на привязи: виновата не только семья?(12)
ФОТО: Aldo Luud/ Õhtuleht
Руководитель Эстонского общества поддержки людей с нарушениями интеллекта Агне Раудмеэс считает, что в случившемся нельзя винить только семью, поскольку обстоятельства были общеизвестны. Как сказала Раудмеэс изданию Eesti Päevaleht, она уверена, что семья прилагала все усилия к тому, чтобы защитить жизнь и здоровье ребенка, но решение посадить его на привязь было неправильным.
Опубликованная изданием Eesti Ekspress и RusDelfi история о 15-летнем подростке с глубокой степенью инвалидности, которого держали во дворе хутора на привязи, как собаку, привлекла внимание не только читателей, но и специалистов.