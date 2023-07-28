Новости Эстонии
28.07.2023, 13:45

Шокирующая история о подростке на привязи: виновата не только семья?

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В Южной Эстонии подростка держали на привязи, как собаку. Фото иллюстративное!
В Южной Эстонии подростка держали на привязи, как собаку. Фото иллюстративное!
ФОТО: Aldo Luud/ Õhtuleht

Руководитель Эстонского общества поддержки людей с нарушениями интеллекта Агне Раудмеэс считает, что в случившемся нельзя винить только семью, поскольку обстоятельства были общеизвестны. Как сказала Раудмеэс изданию Eesti Päevaleht, она уверена, что семья прилагала все усилия к тому, чтобы защитить жизнь и здоровье ребенка, но решение посадить его на привязь было неправильным.

Опубликованная изданием Eesti Ekspress и RusDelfi история о 15-летнем подростке с глубокой степенью инвалидности, которого держали во дворе хутора на привязи, как собаку, привлекла внимание не только читателей, но и специалистов.

Как сказала Агне Раудмеэс, возглавляющая Eesti vaimupuudega inimeste tugiliit — Эстонское общество поддержки людей с нарушениями интеллекта, зачастую родители не понимают, что их действия являются насилием или могут быть расценены как насилие. А действия, по ее словам, объясняются очень просто — недофинансированием социальной сферы.

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