Шокирующая история о подростке на привязи: виновата не только семья?

Руководитель Эстонского общества поддержки людей с нарушениями интеллекта Агне Раудмеэс считает, что в случившемся нельзя винить только семью, поскольку обстоятельства были общеизвестны. Как сказала Раудмеэс изданию Eesti Päevaleht, она уверена, что семья прилагала все усилия к тому, чтобы защитить жизнь и здоровье ребенка, но решение посадить его на привязь было неправильным.