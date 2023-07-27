Пресс-конференция правительства: вопросы финансирования присутствия НАТО, поддержки сельских школ и приостановки миссии в Нигер

Министр обороны Ханно Певкур говорил о том, что из-за происходящих беспорядков в Нигере, приостановлена подготовка возможной миссии эстонцев в эту страну.

„Некоторое время назад Нигер попросил у ЕС миссию, мы рассматривали возможность Эстонии тоже присоединиться к ней, но ситуация вынуждает нажать на тормоз. Сейчас мы пытаемся понять, что происходит, поскольку информация из Нигера поступает противоречивая“.

Певкур упомянул также о том, что получено одобрение на коридоры НАТО в размере 40 млн евро, которые можно использовать в программе инвестиций в оборону. „Чтобы увеличить присутствие союзников, мы должны развивать инфраструктуру“, - подчеркнул Певкур, отметив в данном контексте важность расширения полигона Нурсипалу. Министр обороны сказал, что сейчас по этому вопросы продолжаются переговоры с местными жителями (с 4 из владельцев лесных угодий уже удалось договориться) и строится объездная дорога.

Министр образования и науки Кристина Каллас признала, что летом повестка дня не такая широкая, но, тем не менее, еще раз обратила внимание на поддержку малочисленных сельских школ, обнадежив, что будет принят особый порядок финансирования от государства. В каком объеме - решится к концу августа.

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