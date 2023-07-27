27.07.2023, 13:45
Министр финансов посоветовал министру образования пересмотреть необходимость веб-сайта стоимостью 275 000 евро(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Департамент по делам образования и молодежи (Harno) хочет приобрести за 275 000 евро веб-сайт, с помощью которого молодые люди могли бы принять участие в деятельности своего местного самоуправления. Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) предложил министру образования рассмотреть вопрос о том, нужен ли этот проект во времена жесткой экономии.