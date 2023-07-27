Новости Эстонии
27.07.2023, 13:45

Министр финансов посоветовал министру образования пересмотреть необходимость веб-сайта стоимостью 275 000 евро

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Министр финансов Март Вырклаэв и министр образования Кристина Каллас.
Министр финансов Март Вырклаэв и министр образования Кристина Каллас.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Департамент по делам образования и молодежи (Harno) хочет приобрести за 275 000 евро веб-сайт, с помощью которого молодые люди могли бы принять участие в деятельности своего местного самоуправления. Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) предложил министру образования рассмотреть вопрос о том, нужен ли этот проект во времена жесткой экономии.

В понедельник ERR сообщил, что с помощью веб-сайта, стоимостью до 275 000 евро молодые люди смогут вносить предложения и обсуждать развитие их региона. Новый сайт должен быть готов к апрелю следующего года.

Руководитель проекта Рогер Тибар пояснил ERR, что хорошие идеи можно предлагать как руководителям своего самоуправления, так и руководителям самоуправлений, где живут друзья, или, например, бабушка. „Или высказывать мысли, представленные другими на форуме, — добавил Тибар. — А если молодому человеку уже 13 лет, он также может создать профиль пользователя и оценить существующие идеи с помощью функции „нравится-не нравится“. Чтобы муниципалитеты могли видеть, какие идеи более интересны для молодежи, а какие менее“.

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