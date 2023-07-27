Министр финансов посоветовал министру образования пересмотреть необходимость веб-сайта стоимостью 275 000 евро

В понедельник ERR сообщил, что с помощью веб-сайта, стоимостью до 275 000 евро молодые люди смогут вносить предложения и обсуждать развитие их региона. Новый сайт должен быть готов к апрелю следующего года.

Руководитель проекта Рогер Тибар пояснил ERR, что хорошие идеи можно предлагать как руководителям своего самоуправления, так и руководителям самоуправлений, где живут друзья, или, например, бабушка. „Или высказывать мысли, представленные другими на форуме, — добавил Тибар. — А если молодому человеку уже 13 лет, он также может создать профиль пользователя и оценить существующие идеи с помощью функции „нравится-не нравится“. Чтобы муниципалитеты могли видеть, какие идеи более интересны для молодежи, а какие менее“.