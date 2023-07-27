В реке найдено тело молодой женщины

Вчера в 17:15 полиция получила сообщение, что в районе улицы Эмайыэ прохожий нашел на берегу Эмайыги шлепанцы, но человека и движения видно не было.

На происшествие отреагировали полиция, скорая помощь и спасатели. Спасатели нашли в воде утонувшую женщину и вытащили ее на берег. По оценке скорой помощи, женщина находилась в воде несколько часов. Внешние повреждения отсутствовали. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, где выяснится точная причина смерти. Обстоятельства случившегося выясняются.

Сначала было неясно, кто эта женщина. „С полицией связались близкие, которые опознали утонувшую 33-летнюю женщину“, - сообщили из Департамента полиции и погранохраны около 13:30.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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