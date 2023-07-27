Новости Эстонии
27.07.2023, 20:20

Министерство культуры хочет штрафовать беженцев, прервавших изучение эстонского языка

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Министерство культуры ссылается на то, что мест на бесплатных языковых курсах меньше, чем желающих изучать эстонский язык.
Министерство культуры ссылается на то, что мест на бесплатных языковых курсах меньше, чем желающих изучать эстонский язык.
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

Согласно предложению Министерства культуры, те получатели международной защиты, которые без уважительной причины прекратили заниматься на языковых курсах, должны будут заплатить за обучение. Эстонский совет помощи беженцам критически относится к этому плану.

Как сказала руководитель отдела культурного разнообразия Министерства культуры Ольга Сытник, в настоящее время возникла ситуация, когда желающих изучать эстонский язык на бесплатных курсах больше, чем мест, и государство не в состоянии обеспечить всех желающих местами на курсах. По словам Сытник, нужны меры, чтобы те люди, которые не мотивированы изучать язык или бросают обучение, не занимали места на курсах.

„Чем меньше людей будет прерывать изучение языка, тем эффективнее можно будет использовать средства, выделенные на программу адаптации. Государство не должно оплачивать места на курсах, оставшиеся незаполненными. В ситуации, когда рынок языкового обучения ограничен, больше желающих смогут раньше приступить к изучению языка“, - сказала Ольга Сытник.

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