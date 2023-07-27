Министерство культуры хочет штрафовать беженцев, прервавших изучение эстонского языка

Как сказала руководитель отдела культурного разнообразия Министерства культуры Ольга Сытник, в настоящее время возникла ситуация, когда желающих изучать эстонский язык на бесплатных курсах больше, чем мест, и государство не в состоянии обеспечить всех желающих местами на курсах. По словам Сытник, нужны меры, чтобы те люди, которые не мотивированы изучать язык или бросают обучение, не занимали места на курсах.