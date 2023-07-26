ВИДЕО | В Греции при тушении лесного пожара разбился самолет

Крушение произошло у города Каристос. Как пишут греческие СМИ, на борту находились два пилота. Связь с ними установить не удалось — вероятно, экипаж погиб. К месту крушения направились спасательные службы.

В Греции в последние дни установилась аномальная жара, в разных районах страны начались лесные пожары. Сильнее всего они затронули остров Родос, откуда эвакуировали 19 тысяч человек, в том числе иностранных туристов. На Эвбее, где разбился самолет, эвакуировали жителей четырех деревень.



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