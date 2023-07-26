ЧП и криминал
26.07.2023, 22:00

ВИДЕО | В Греции при тушении лесного пожара разбился самолет

 
Фото с места событий
Фото с места событий
ФОТО: скриншот | Delfi Meedia

Самолет пожарной службы потерпел крушение в ходе тушения лесного пожара на острове Эвбея, сообщает литовский портал Delfi со ссылкой на греческий телеканал ERT. Момент падения был показан в эфире местного телевидения.

Крушение произошло у города Каристос. Как пишут греческие СМИ, на борту находились два пилота. Связь с ними установить не удалось — вероятно, экипаж погиб. К месту крушения направились спасательные службы.

В Греции в последние дни установилась аномальная жара, в разных районах страны начались лесные пожары. Сильнее всего они затронули остров Родос, откуда эвакуировали 19 тысяч человек, в том числе иностранных туристов. На Эвбее, где разбился самолет, эвакуировали жителей четырех деревень.

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