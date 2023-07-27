ФОТО | „Все случилось так быстро, что я даже не успел понять, что происходит!“ Ураган, пронесшийся над эстонской деревней, валил деревья и срывал крыши(1)
Синоптик Кайро Кийтсак сообщает, что уровень опасности урагана, налетевшего на деревню Яанимыйза позавчера вечером, вчера был повышен на одну степень: если позавчера он имел рейтинг EF0 (очень слабый), то вчера был повышен до EF1 (слабый - умеренные разрушения). Что же все-таки произошло в Яанимыйза?
Оказалось, что ураган повалил деревья и заборы, а также попортил крыши. Одно дерево настолько сильно раскололось, что, падая, могло бы нанести значительный ущерб близлежащим домам.
Житель деревни Яанимыйза рассказал Delfi, что до начала урагана в его доме была полная тишина. Однако внезапно все старые деревянные окна разом распахнулись, и в доме воцарился хаос.
„Все произошло так быстро, что я даже не успел понять, что происходит“, - сказал он фотографу Delfi, побывавшему на месте происшествия. Ураган в деревне задержался ненадолго.
Смотрите в галерее, что сотворил ураган в деревне Яанимыйза!
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