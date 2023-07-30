ВИДЕО | Круто! Финн переплыл Балтийское море, желая собрать деньги на благотворительность. Выйдя из воды, он преподнес жене белую розу

Патрик Квикант, комментируя в финских СМИ свой заплыв, сказал, что рассчитывал проплыть расстояние в 90 километров за три дня. Во вторник вечером, когда на столицу Эстонии обрушился сильный дождь, смелый финн уже добрался до пункта назначения. На сушу он вышел около десяти часов вечера в Хельсинки в районе Эйранта.