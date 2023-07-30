Новости Эстонии
30.07.2023, 08:15

ВИДЕО | Круто! Финн переплыл Балтийское море, желая собрать деньги на благотворительность. Выйдя из воды, он преподнес жене белую розу

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Патрик Квикант
Патрик Квикант
ФОТО: скриншот | facebook

В прошлое воскресенье финн Патрик Квикант стартовал из Таллинна от пристани яхт-клуба в Пирита. Вчера поздно вечером он доплыл до Финляндии. Как сообщает издание Maaleht, заплыв через Финский залив преследовал благотворительную цель — поддержать умение детей плавать и собрать для этого средства.

Патрик Квикант, комментируя в финских СМИ свой заплыв, сказал, что рассчитывал проплыть расстояние в 90 километров за три дня. Во вторник вечером, когда на столицу Эстонии обрушился сильный дождь, смелый финн уже добрался до пункта назначения. На сушу он вышел около десяти часов вечера в Хельсинки в районе Эйранта.

Патрика Квиканта вдохновил на заплыв родный сын: Густав Квикант совершил марш-бросок по морю из Стокгольма в Хельсинки, преодолев 500 километров. Как сообщало издание Helsingin Sanomat, заплыв Квиканта-младшего продолжался более месяца.

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