ФОТО | Ужас: по карнизу окна на четвертом этаже ходил малыш. Вмешалась полиция

„В данный момент полиция общается с находящимися на месте людьми и уточняет обстоятельства случившегося. Конечно, мы известили о произошедшем органы защиты детей местного самоуправления“, - сообщила полиции порталу Delfi.

„Если на месте понимающие и адекватные люди, то вразумим их и напомним о возможных опасностях. Но если будет основание считать, что жизнь ребенка в этой семье и в дальнейшем может оказаться в опасности, то заберем ребенка из семьи. Ранее полиция с этой семьей не сталкивалась“.

Полиция напоминает мамам и папам: родители маленьких детей должны всегда за ними следить и предотвращать опасности.

„Дети непредсказуемы, и горький опыт задним числом уже ничему не поможет. Если окно открыто, то следует следить, чтобы ребенок не приближался к нему. Если такие случаи происходят — ребенок проявляет интерес к открытому окну или лезет на него“, - то стоит удалить ручки окна, чтобы ребенок не мог самостоятельно его открыть“, - отметил сотрудник тартуской полиции Сийм Линнард.

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