ФОТО И ВИДЕО | Сможете опознать? Визит взломщика в салон красоты нанес огромный ущерб

Полиция получила информацию о том, что расположенный в Нымме салон красоты взломан, в начале девятого вторника. „Витрины разбиты, много вещей похищено, - сообщил пресс-секретарь полиции. - Возбуждено уголовное дело, стоимость общего ущерба устанавливается“.

В объединяющей жителей Нымме группе Facebook вчера была опубликована запись с камеры наблюдения, на которой видно, как мужчина в синей куртке с маской на голове опустошает шкафы и ящики салона красоты.

„Сегодня в 6.40 в наш салон красоты по адресу Туру платс наведался непрошеный гость, - написал собственник. - Если кто-то узнает эту личность, мы будем благодарны за информацию“.

Имущественный ущерб исчисляется в тысячах

Украденные товары, по словам хозяина салона, представляют бренды Keune, Vivin и Podofarm, вор также прихватил планшет Samsungi и кассовый ящик. Ущерб составляют от 3 до 4 тысяч евро.

Наибольший ущерб причинила кража различных товаров по уходу за волосами. „Он не взял дешевые сережки, не взял 20-евровые товары по уходу за ногами. Он взял дорогие товары для ног, - рассказал хозяин. - Ему было всё известно“.

Собственник салона красоты подчеркивает, что взломщик пришел в магазин осознанно. Схоже одетый вор наведался также в июне в один салон красоты в Кесклинне. „Там у них рядом министерства и посольства. Он действует под камерами, его ничего не смущает, - заметил хозяин. - И у нас есть всякие камеры“.

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