МВД ЭР: Посольство РФ не представляет опасности для граждан России, живущих в Эстонии

По словам Власова, Эстония является правовом демократическом государством, где все жители, вне зависимости от своего гражданства, находятся под защитой.

„В Эстонии жить безопасно, и с этой точки зрения упомянутые выше граждане РФ точно могут ничего не бояться“, - пояснил советник.

Власов отметил, что граждане России в Эстонии имеют полное право осуждать военную агрессию против Украины.

Он добавил, что, безусловно, все, что связано с войной, находится под пристальным надзором российских спецслужб. По мнению министерства внутренних дел, граждане России могут быть интересны ФСБ скорее как инструменты для осуществления своей деятельности.

„Поэтому каким бы ни был ваш контакт с российскими спецслужбами, обязательно сообщите о нем в Полицию безопасности“, - отметил советник.

Может ли ФСБ узнать, поддерживает ли гражданин РФ Украину финансово?

Власов уточнил, что банки, действующие в Эстонии, не передают информацию о клиентах третьим лицам. Но добавил, что вся информация, которую люди публикуют сами, например, в социальных сетях, является их личной ответственностью. И такого рода информация уже может оказаться в руках у российских спецслужб.

Затрагивая тему посольств, советник посчитал, что опасности российское посольство для граждан РФ в Эстонии не представляет. Он объяснил, что деятельность посольств регулируется Венской дипломатической конвенцией и нарушение данной конвенции влечет серьезные международные последствия.

Можно ли получить дополнительную защиту, при этом сразу не отказываясь от российского гражданства?

„Люди, находящиеся в Эстонии на законных основаниях, уже в безопасности. Им ничего не угрожает“, - ответил Власов.

Однако он добавил, что от поездок на территорию Российской Федерации стоит воздержаться. Так как за границей Эстония сможет помочь только гражданам своей страны.