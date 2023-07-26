ФОТО И ВИДЕО | Когда наконец выяснится причина гибели парома „Эстония“? Мярт Отс: надеюсь, что спускались к судну в последний раз

Судно пришло в порт вчера примерно в 12.30. По словам Роосипуу, за последнюю неделю он не раз бодрствовал по 24 часа. В ночь на вторник поспать удалось пару часов. „Не помню, когда в последний раз спал дольше“, - признался он.

В ходе исследовательской работы на месте крушения парома „Эстония“ была взята проба грунта со дна моря и образцы обшивки корпуса судна. Были подняты два куска обшивки с левого борта, которые вырезали водолазы в 1994 году, чтобы проникнуть во внутренние помещения. Также с помощью подводного робота удалось вырезать образец стали из поврежденного правого борта, а также извлечь части стекла и уплотнителя иллюминатора каюты. С помощью подводного робота также была проведена съемка автомобильной палубы парома „Эстония“, в том числе визира и шкафчика управления рампой, расположенного рядом со входом на автомобильную палубу. Повреждения правого борта судна были сняты как с внешней, так и с внутренней стороны судна через автомобильную палубу.