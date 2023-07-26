26.07.2023, 15:32
ФОТО И ВИДЕО | Когда наконец выяснится причина гибели парома „Эстония“? Мярт Отс: надеюсь, что спускались к судну в последний раз(1)
Вчера исследовательское судно Viking Reach прибыло в порт Палдиски с носовой аппарелью парома „Эстония“ на борту. Руководитель эстонского Центра расследований инцидентов с безопасностью Мярт Отс и ведущий эксперт проекта Таури Роосипуу в один голос говорят, что экспедиция прошла даже успешнее, чем ожидалось. Правда, большая часть работы еще впереди.