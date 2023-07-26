„Ни товара, ни денег!“ Интернет-магазин обманывает клиентов

„Такая же ерунда — товара нет, и деньги не возвращают. Я не понимаю: если к этому предприятию так много претензий, как они до сих не в черном списке?“ - написал один из обманутых клиентов в социальных сетях.

„Тоже жду уже с конца мая возврата денег“, - сообщает другой. Помимо них в Facebook высказались еще десятки рассерженных клиентов, которые не получили заказанный на сайте Shoppa.ee товар.

Эксперт Комиссии по потребительским спорам, работающей при Департаменте защиты прав потребителя, Маргот Леэн сообщил, что ведомство инициировало в отношении интернет-магазина надзорное производство.

Если продавец не выполнил заказ в обещанное время, потребитель может отказаться от договора покупки. Заявление об отказе потребитель может направить продавцу, к примеру, по электронной почте. У продавца есть возможность выполнить свое обязательство банковским переводом. „Так как банковский перевод, как правило, не требует много времени, задержка с возвратным платежом более чем на пару дней не является обоснованной“, - говорит Леэн.

Если продавец не отвечает или потребитель не согласен с полученным ответом, то потребитель может обратиться в Комиссию по потребительским спорам (https://ttja.ee/avalduse-esitamine).

К заявлению нужно приложить копии всех касающихся дела документов (счет, подтверждающий платеж документ — платежное поручение в виде pdf, заказ, жалоба продавцу, ответ продавца и т. д.).

Производство по жалобе потребителя в Комиссии по потребительским спорам проходит на основании имеющихся письменных документов, и если у потребителя нет возможности представить документы, которые подтверждали бы его претензию, то производство по жалобе может закончиться не в его пользу.

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