26.07.2023, 11:45
Преступники угнали с парковки автомобиль(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Автоворы угнали с парковки в Пярну незапертый автомобиль, сообщила Ляэнеская префектура.
Информация об угоне автомобиля поступила в полицию во вторник, спустя день после происшествия.
По словам заявителя, у него украли с парковки на улице Рийа автомобиль Peugeot. Вместе тем потерпевший признал, что машина была не закрыта. Ущерб оценивается в 1040 евро.
По факту угона возбуждено уголовное дело.
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