Преступники угнали с парковки автомобиль

Информация об угоне автомобиля поступила в полицию во вторник, спустя день после происшествия.

По словам заявителя, у него украли с парковки на улице Рийа автомобиль Peugeot. Вместе тем потерпевший признал, что машина была не закрыта. Ущерб оценивается в 1040 евро.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

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