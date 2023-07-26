ЧП и криминал
26.07.2023, 11:45

Преступники угнали с парковки автомобиль

 (3)
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Автоворы угнали с парковки в Пярну незапертый автомобиль, сообщила Ляэнеская префектура.

Информация об угоне автомобиля поступила в полицию во вторник, спустя день после происшествия.

По словам заявителя, у него украли с парковки на улице Рийа автомобиль Peugeot. Вместе тем потерпевший признал, что машина была не закрыта. Ущерб оценивается в 1040 евро.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии