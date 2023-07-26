ФОТО | Негодующая мать: „Полицейские избили моего ребенка ни за что!“

„23.07 около 14.00 на улице Кангру 13 полицейским был избит мой ребенок, которому пришлось вызвать скорую и отвезти в больницу. Причины у полицейского не было...это беспредел...“, рассказала RusDelfi мать молодого человека Елена, сопроводив сказанное показом фото, на котором видно, что у мужчины рассечена левая бровь, синяк под левым глазом и на подбородке.