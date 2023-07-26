26.07.2023, 17:17
ФОТО | Негодующая мать: „Полицейские избили моего ребенка ни за что!“(54)
Полиция: задержанный был агрессивным
ФОТО: | Õhtuleht
В редакцию RusDelfi обратилась Елена, которая рассказала, что на днях в Таллинне полицейские без причины избили ее сына.
„23.07 около 14.00 на улице Кангру 13 полицейским был избит мой ребенок, которому пришлось вызвать скорую и отвезти в больницу. Причины у полицейского не было...это беспредел...“, рассказала RusDelfi мать молодого человека Елена, сопроводив сказанное показом фото, на котором видно, что у мужчины рассечена левая бровь, синяк под левым глазом и на подбородке.