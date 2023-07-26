Новости Эстонии
26.07.2023, 12:50

Нарвский акционист Каштан о перфомансе депутата EKRE с советским флагом: „Хорошо, что кто-то узнал, что их герои – му***и“

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Коллаж
Коллаж
ФОТО: Delfi Meedia

На днях член EKRE Яак Валге помог установить флаг Эстонской ССР на стене Дома писателей. Комментируя произошедшее, депутат Рийгикогу (EKRE) обратил внимание на то, что бездумное преследование людей за „использование запрещенных символов“ - шаг к дискриминации тех, кто представляет взгляды, несовместимые с политикой правительства или с господствующей идеологией. С ним отчасти согласен и нарвский акционист Владимир Каштан.

Полиция начала производство по статье, предусматривающей наказание за использование запрещенной символики.

Полиция уже не в первый раз обращает свой внимательный взор на акции, которые, по мнению стражей порядка, могут каким-то образом нарушать закон о запрещенной символике или послужить разжиганию розни.

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