Нарвский акционист Каштан о перфомансе депутата EKRE с советским флагом: „Хорошо, что кто-то узнал, что их герои – му***и“

На днях член EKRE Яак Валге помог установить флаг Эстонской ССР на стене Дома писателей. Комментируя произошедшее, депутат Рийгикогу (EKRE) обратил внимание на то, что бездумное преследование людей за „использование запрещенных символов“ - шаг к дискриминации тех, кто представляет взгляды, несовместимые с политикой правительства или с господствующей идеологией. С ним отчасти согласен и нарвский акционист Владимир Каштан.