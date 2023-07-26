Рейтинги партий: поддержка Eesti 200 находится на самом низком уровне за последние три года

Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 28,3%, EKRE - 22,8% и Центристскую партию - 17,5% граждан, имеющих право голоса, передает RusERR.

Поддержка лидирующей Партии реформ и занимающей второе место EKRE за неделю существенно не изменилась, разрыв между двумя партиями составляет 5,5 процентных пункта, поддержка Центристской партии за последние три недели выросла на 1,9 процентных пункта, а ее отставание от EKRE составляет 5,3 процентных пункта.

На четвертом месте продолжает находиться еще одна оппозиционная сила Isamaa, популярность которой снизилась с 10,6% до 10%, рейтинг входящей в коалицию Социал-демократической партии вырос с 9,1% до 9,3%, поддержка третьего участника правящей коалиции - партии Eesti 200 - снизилась с 7,3% до 7%.

Коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 44,6% респондентов, а оппозиционные - 50,3%.

„Правых“ поддерживают 2,2%, „зеленых“ - 1,5%, иные партии - 1,4%.

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