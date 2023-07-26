В двух однотипных ДТП в Таллинне пострадали два человека

В 10:21 в Таллинне у дома по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 22B 39-летний мужчина на автомобиле Porsche Cayenne врезался сзади в совершавший поворот направо автомобиль Škoda Fabia, которым управлял 45-летний мужчина. Водителя Škoda доставили в больницу.

В 15:08 в Таллинне на перекрестке Таммсааре теэ, Рахумяэ теэ и улицы Тонди 24-летний мужчина на автомобиле BMW X5 врезался сзади в остановившийся на регулируемом светофором перекрестке автомобиль Toyota Auris, которым управляла 57-летняя женщина. Пассажирку Toyota, 51-летнюю женщину, доставили в больницу.

От вождения отстранили двух водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков. В зоне управления Идаской префектуры угнали синий Volkswagen LT46 2005 года выпуска с номером 274HCM. О найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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