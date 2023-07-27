„Пришло письмо, что должны убрать из продажи товары“. Известный интернет-магазин объявил о банкротстве
Интернет-магазин viimistluspood.ee, торгующий отделочными материалами и мебелью, объявил о банкротстве, пишет портал Geenius.
По словам собственника торгового предприятия Рийво Сийро, им пришлось неожиданно объявлять интернет-магазин банкротом, так как сотрудничество с заводом, откуда они получали продукцию, внезапно закончилось.
„Просто в один прекрасный момент нам пришло от них письмо, что мы должны в течение пары дней убрать все свои товары из продажи. Делать нечего, нам пришлось с этим просто смириться“, - пояснил он.
Предприятие оказалось в ситуации, когда оно было вынуждено объявить о банкротстве, потому что ничего другого не оставалось.
Клиенты обеспокоены
В одной из групп социальной сети Facebook появился пост от одного обеспокоенного потребителя, который заказал себе из viimistluspood.ee диван, но вовремя покупка доставлена не была.
На вопрос, что теперь будет с теми клиентами, которые сделали в магазине заказ и ждут своего товара, Сийро ответил, что в дальнейшем имуществом предприятия будет заниматься банкротный управляющий.
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