„Пришло письмо, что должны убрать из продажи товары“. Известный интернет-магазин объявил о банкротстве

По словам собственника торгового предприятия Рийво Сийро, им пришлось неожиданно объявлять интернет-магазин банкротом, так как сотрудничество с заводом, откуда они получали продукцию, внезапно закончилось.

„Просто в один прекрасный момент нам пришло от них письмо, что мы должны в течение пары дней убрать все свои товары из продажи. Делать нечего, нам пришлось с этим просто смириться“, - пояснил он.

Предприятие оказалось в ситуации, когда оно было вынуждено объявить о банкротстве, потому что ничего другого не оставалось.

Клиенты обеспокоены

В одной из групп социальной сети Facebook появился пост от одного обеспокоенного потребителя, который заказал себе из viimistluspood.ee диван, но вовремя покупка доставлена не была.

На вопрос, что теперь будет с теми клиентами, которые сделали в магазине заказ и ждут своего товара, Сийро ответил, что в дальнейшем имуществом предприятия будет заниматься банкротный управляющий.

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