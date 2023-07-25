Несчастные случаи на производстве в Эстонии: кто больше рискует и кто несет ответственность?

„Молодые люди зачастую боятся обращаться за помощью и руководством, и это может легко привести к несчастному случаю на работе“, – сказала Ауне Пярн, руководитель портфеля страхования ответственности страховой компании ERGO. Кроме того, молодежь подвержена дополнительной угрозе из-за привычки постоянно пользоваться различными технологическими гаджетами, которая не столь характерна для предыдущих поколений. Экраны перетягивают на себя внимание, а современные наушники обладают очень хорошим шумоподавлением, что также способствует рассеиванию внимания. Другой группой риска являются работники с очень большим стажем, которые, вероятно, уже настолько уверены в своих навыках, что совершенно забывают о безопасности.

Согласно данным, собранным специалистами по рассмотрению ущерба ERGO, нередко несчастные случаи на работе происходят с только что нанятыми работниками, которые не обладают достаточным опытом и еще не полностью прошли необходимое обучение.

Еще одной областью с повышенной опасностью является строительство. Здесь случаются падения с высоких объектов, а также несчастные случаи с электричеством и строительной техникой. Кроме того, опасные ситуации возникают в сфере ремонта автомобилей и транспорта, а также в здравоохранении, где пациенты, находящиеся под воздействием наркотических веществ, или пациенты с особыми потребностями нападают на ухаживающих за ними работников. Кроме того, небезопасной может быть работа на складах, а также в сельском и лесном хозяйстве.

Статистика показывает, что несчастные случаи на работе в основном угрожают молодым мужчинам 25–34 лет и женщинам 55–64 лет. Опыт специалистов по рассмотрению ущерба ERGO показывает, что большинство несчастных случаев на работе происходят в перерабатывающей промышленности, где работа выполняется с использованием движущихся машин и оборудования – нередко конечности людей затягивает в машины, что приводит к серьезным травмам.

Согласно статистике Инспекции труда, в прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 3442 несчастных случая на производстве. При этом фактическое количество несчастных случаев на работе оценочно превышает эту цифру примерно на 40%. Пятнадцать несчастных случаев на работе завершились смертельным исходом, что на две смерти больше, чем годом ранее.

Кто несет ответственность? „Я еще не сталкивалась ни с одним несчастным случаем на работе, при котором работодатель не был бы привлечен к ответственности“, – подтвердила Пярн, которая занимается такими случаями в ERGO уже более 20 лет. Обеспечение безопасных условий труда является обязанностью работодателя, и поэтому именно работодатель несет материальную ответственность перед пострадавшим работником.

„Тем не менее, несмотря на то что мы можем поддержать пострадавшего финансово, более серьезные несчастные случаи на работе вызывают еще и психологический эффект, который нельзя измерить деньгами“, – отмечает Пярн. Как правило, несчастные случаи на производстве являются шоком для всего коллектива, не говоря уже о близких пострадавшего.

Работодатель обязан возместить работнику, с которым произошел несчастный случай, медицинские расходы, а также ущерб, причиненный нетрудоспособностью и потерей дохода. Если у лица, погибшего в результате несчастного случая на работе, есть иждивенцы, работодатель обязан выплатить компенсацию в размере, который погибший выплатил бы своим иждивенцам в течение ожидаемой продолжительности жизни, если бы не погиб. „Здесь речь идет уже о сотнях тысяч евро“, – сказала Пярн.

Страховая компания ERGO за последнее время в рамках страхования ответственности работодателя урегулировала финансовые последствия сразу нескольких тяжелых несчастных случаев на работе, где компенсация составила десятки тысяч евро. Например, страховая компания возместила одному работодателю 36 000 евро за компенсацию работнику, конечность которого затянуло в движущееся устройство во время работы на сельскохозяйственном предприятии. Другому работодателю пришлось выплатить 48 000 евро семье работника, погибшего в результате электротравмы во время строительства, и в итоге эти расходы были возмещены по страховке. Право на получение компенсации от работодателя возникает и в случае профессионального заболевания. Например, одной транспортной фирме приходится выплачивать деньги для поддержки своего работника – на данный момент страховая компания возместила ей 63 000 евро, и выплата компенсации продолжается и по сей день.

„Нередко клиенты выбирают слишком маленькую страховую сумму, например 32 000“, – отметила Пярн. Однако если работник после несчастного случая нуждается в более длительном лечении или теряет трудоспособность, связанные с этим расходы могут быть значительно выше.

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