Таллинн поддержит оказание стоматологических услуг малообеспеченным пожилым людям

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, город в сотрудничестве с SA Tallinna Hambakliinik компенсирует расходы на стоматологические услуги малообеспеченным пожилым таллиннцам, поскольку лечение зубов стоит дорого и, к сожалению, для многих пенсионеров оно остается недоступным.

„В рамках данного проекта лечение зубов на сумму до 500 евро в Таллиннской стоматологической клинике сможет получить пожилой человек, который в период с 1 января по 31 декабря 2022 г. три раза или более раз получал пособие, зависящее от дохода, предоставляемое Таллинном, и ему необходима стоматологическая помощь согласно плану лечения, либо зубной протез по решению стоматолога“, - уточнила Бешкина.

Решение о необходимости установки зубных протезов принимает стоматолог, а стоматологическая услуга оказывается на основании составленного стоматологом плана лечения и в соответствии с действующим прейскурантом SA Tallinna Hambakliinik.

Ходатайствовать о предоставлении услуг на лечение зубов может зарегистрированный в качестве жителя Таллинна человек пенсионного возраста (в соответствии с §7 Закона о государственном пенсионном страховании, лицо, достигшее возраста 65 лет, либо моложе, но попадающее под это положение закона).

Отдел социального обеспечения при районной управе по месту регистрации будет выдавать подтверждение, что человек соответствует условиям. После чего данный документ необходимо предоставить в стоматологическую клинику.

Ходатайствовать о получении пособия можно до 30 июня 2024 года или до исчерпания бюджета данного пособия. Бюджет проекта составляет 200 тысяч евро, расходы покрывает SA Tallinna Hambakliinik.

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