Готовится законопроект, который даст членам Кайтселийта в 20 раз больше патронов(13)
В Министерстве обороны зреет план, который дал бы каждому члену Кайтселийта право приобретать до 5000 патронов на каждый ствол, пишет Eesti Ekspress.
Сегодня можно для охотничьего ружья покупать 300 патронов, а для другого огнестрельного оружия — 200 патронов.
5000 патронов разрешено только для спортивного оружия.
Изменение государство обосновывает, во-первых, выгодой в цене. Чем большее количество приобретается, тем дешевле выходит один боеприпас.
Во-вторых, агрессия России против Украины ясно показала, что в случае неожиданного нападения у бойцов будет наличие боеприпасов, чтобы обеспечить боеспособность и тогда, когда логистическая цепочка еще не выстроена.
Законопроект, который сейчас находится на согласовании в других министерствах, разрешает при исполнении служебных обязанностей Кайтселийта использовать охотничье оружие – так можно будет привлечь больше охотников, а также даст кайтселийтчикам право при необходимости использовать тазер, если их привлекают к исполнению задач по защите правопорядка.
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