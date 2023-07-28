Готовится законопроект, который даст членам Кайтселийта в 20 раз больше патронов

Сегодня можно для охотничьего ружья покупать 300 патронов, а для другого огнестрельного оружия — 200 патронов.

5000 патронов разрешено только для спортивного оружия.

Изменение государство обосновывает, во-первых, выгодой в цене. Чем большее количество приобретается, тем дешевле выходит один боеприпас.

Во-вторых, агрессия России против Украины ясно показала, что в случае неожиданного нападения у бойцов будет наличие боеприпасов, чтобы обеспечить боеспособность и тогда, когда логистическая цепочка еще не выстроена.

Законопроект, который сейчас находится на согласовании в других министерствах, разрешает при исполнении служебных обязанностей Кайтселийта использовать охотничье оружие – так можно будет привлечь больше охотников, а также даст кайтселийтчикам право при необходимости использовать тазер, если их привлекают к исполнению задач по защите правопорядка.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.