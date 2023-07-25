Страны Балтии достигли соглашения. Выход из энергосистемы России будет проведен досрочно

Министр климата Эстонии Кристен Михал заявил после встречи, что после начала полномасштабной войны России против Украины возросли риски и в обеспечении энергетической безопасности стран Балтии. „Сегодняшняя встреча министров является признаком сильной единой политики энергетической безопасности стран Балтии“, — сказал Михал.

„Хотя страны Балтии не покупают и не продают электроэнергию России и не платят России за нахождение в единой полосе частот, исторически мы по-прежнему физически связаны с энергосистемой страны-агрессора, и, в соответствии с текущей геополитической ситуацией, страны Балтии готовы приложить совместные усилия для продвижения вперед с выходом из российской энергосистемы и присоединением к системе континентальной Европы быстрее, чем планировалось изначально“.

„Хочу поблагодарить наших партнеров из Латвии и Литвы за конструктивное сотрудничество, в результате которого мы можем поставить цель провести синхронизацию почти на год раньше. Отдельно выражаю признательность моим коллегам из Литвы, которые последовательно вели и поднимали этот вопрос“, — добавил министр климата.

На встрече министры энергетики и климата стран Балтии высоко оценили работу системных операторов трех стран, которые провели комплексные дополнительные исследования возможных сценариев более ранней синхронизации. Кроме того, благодаря совместным усилиям системных операторов ключевые объекты инфраструктуры были сданы в срок, а третье эстонско-латвийское электросоединение будет реконструировано намного раньше, чем планировалось.

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