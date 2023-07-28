ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего пожилого мужчины: он был замечен в Таллинне

Близкие Рейна сообщили 25 июля утром в Центр тревоги, что 83-летний мужчина пропал из своего дома в поселке Алу. Последний раз они контактировали с Рейном 18 июля.

Полиция начала поиски мужчины. Известно, что Рейна видели 21 июля в магазине Алу.

В пятницу, 28 июля, полиция сообщила дополнительную информацию.

Рейн попал 22 июля в объектив камеры наблюдения в Таллинне в 23.15, когда шел на автобус номер 50, ехавший в сторону Маяка пыйк.

Рейн ростом 175 см, худощавого телосложения, седые волосы. Мужчина одет в темную ветровку, черные брюки, на голове черная шапка. С собой имеет зонтик черного цвета. Рейну нравится гулять, но обособленно, он сам с чужими людьми контакта не ищет.

Полиция просит всех, кто видел Рейна или обладает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру 112.

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