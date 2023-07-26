Десятки тысяч человек по-прежнему платят за электричество больше, чем могли бы

От универсальной услуги электроснабжения, стоимость которой сейчас выше, чем у биржевых пакетов и пакетов с фиксированной ценой на электроэнергию, можно без штрафа в любое время отказаться, а позже всегда подключиться. Несмотря на это, многие потребители продолжают пользоваться этой услугой.