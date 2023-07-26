26.07.2023, 09:45
Десятки тысяч человек по-прежнему платят за электричество больше, чем могли бы(7)
ФОТО: | Delfi Meedia
От универсальной услуги электроснабжения, стоимость которой сейчас выше, чем у биржевых пакетов и пакетов с фиксированной ценой на электроэнергию, можно без штрафа в любое время отказаться, а позже всегда подключиться. Несмотря на это, многие потребители продолжают пользоваться этой услугой.
Коммереский директор Eesti Gaasi Керсти Тумм сообщила, что из клиентской базы компании (12 000 человек) на универсальной услуге находятся пару тысяч. В основном это мелкие потребители, для которых, видимо, это безопасное и удовлетворяющее их решение.