В магазине Selver вместо молока пустые полки. Сеть: это просто ошибка

„Друзья, куда делось молоко из Сельвера? - задал вопрос пользователь группы „Русскоязычная Эстония“ Алексей. - Первый раз не увидел его в субботу, подумал, что к понедельнику вопрос разрешится, но не тут-то было“. Мужчина добавил, что помимо молока нет и сметаны.

О каком именно магазине Selver речь, автор публикации не уточнил. Представитель сети магазинов Selver Юрг Самел пояснил в комментарии RusDelfi, что, несмотря на отсутствие подробной информации, он может с уверенностью сказать, что проблем с поставкой молочной продукции в магазины нет.

„Скорее всего, магазин просто сделал ошибку при заказе товара“, - прокомментировал ситуацию представитель торговой сети.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.