Фонд интеграции оставил Vaba Lava без денег. Ходят слухи, что причина - украинский вопрос

SA Vaba Lava сообщила в понедельник в социальных сетях, что Фонд интеграции (INSA) принял решение лишить театральный центр поддержки в организации культурных и интеграционных мероприятий в Ида-Вирумаа. По словам представителей Vaba Lava, INSA послал четкий сигнал, что негоже мешать интеграции в Нарве своими украинскими спектаклями. В сообщении также говорится, что обе стороны проконсультировались с юристами для разрешения ситуации.

Однако представитель INSA говорит, что и Министерство культуры, и Государственная канцелярия поддерживают Фестиваль свободы, организованный Vaba Lava. „Юридические лица и самоуправления также могут подать заявку на поддержку спортивных и культурных мероприятий, способствующих развитию предпринимательства в Ида-Вирумаа, которые состоятся с 4 июля 2023 года по 30 апреля 2024 года“.