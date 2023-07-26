26.07.2023, 09:15
Фонд интеграции оставил Vaba Lava без денег. Ходят слухи, что причина - украинский вопрос(16)
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Фонд интеграции (INSA) оставил Vaba Lava с пустым кошельком. Нарвский театральный центр планирует обжаловать это решение, пишет Eesti Päevaleht.
SA Vaba Lava сообщила в понедельник в социальных сетях, что Фонд интеграции (INSA) принял решение лишить театральный центр поддержки в организации культурных и интеграционных мероприятий в Ида-Вирумаа. По словам представителей Vaba Lava, INSA послал четкий сигнал, что негоже мешать интеграции в Нарве своими украинскими спектаклями. В сообщении также говорится, что обе стороны проконсультировались с юристами для разрешения ситуации.