Новости Эстонии
26.07.2023, 09:15

Фонд интеграции оставил Vaba Lava без денег. Ходят слухи, что причина - украинский вопрос

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Vaba Lava в Нарве
Vaba Lava в Нарве
ФОТО: Dmitri Fedotkin | Delfi Meedia

Фонд интеграции (INSA) оставил Vaba Lava с пустым кошельком. Нарвский театральный центр планирует обжаловать это решение, пишет Eesti Päevaleht.

SA Vaba Lava сообщила в понедельник в социальных сетях, что Фонд интеграции (INSA) принял решение лишить театральный центр поддержки в организации культурных и интеграционных мероприятий в Ида-Вирумаа. По словам представителей Vaba Lava, INSA послал четкий сигнал, что негоже мешать интеграции в Нарве своими украинскими спектаклями. В сообщении также говорится, что обе стороны проконсультировались с юристами для разрешения ситуации.

Однако представитель INSA говорит, что и Министерство культуры, и Государственная канцелярия поддерживают Фестиваль свободы, организованный Vaba Lava. „Юридические лица и самоуправления также могут подать заявку на поддержку спортивных и культурных мероприятий, способствующих развитию предпринимательства в Ида-Вирумаа, которые состоятся с 4 июля 2023 года по 30 апреля 2024 года“.

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