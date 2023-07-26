ЧП и криминал
26.07.2023, 07:45

Готовь сани летом? Из гаража украли сноуборд вместе со снаряжением

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Delfi Meedia

В Силламяэ (Ида-Вирумаа) из гаражного бокса украли сноуборд вместе со снаряжением, сообщила пресс-служба полиции.

Сообщение о краже полиция получила в понедельник. По словам заявителя, его гаражный бокс в Силламяэ был взломан, злоумышленники похитили оттуда сноуборд вместе со снаряжением.

Ущерб оценивается в 860 евро.

Возбуждено уголовное дело.

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