Кылварт вмешался: автобусная линия №5 останется на прежнем маршруте

„Обсуждались различные варианты, однако учитывая потребности учеников местной школы для детей с особыми образовательными потребностями и пожелания жителей Пирита-Козе, разумнее будет оставить автобусную линию на прежнем маршруте, - сказал Кылварт. - Поэтому после дополнительных обсуждений этой темы с руководителями сферы городского транспорта и учитывая точку зрения старейшины района Пирита Кайдо Саарнийта, мы приняли решение не менять с 1 августа автобусную линию номер 5 – она продолжит обслуживать маршрут Мяннику-Метсакооли“.

„Цель всех этих изменений – создать для таллиннцев и в целом для пассажиров общественного транспорта дополнительные и более удобные возможности для передвижения в городе. К примеру, исходя из этих целей будет создано больше автобусных линий, проходящих через Кесклинн, что позволит пассажирам добираться из одного района города в другой. В то же время общественный транспорт появится на тех магистралях Кесклинна, где прежде его практически не было, - пояснил Кылварт. - Безусловно, пассажирам потребуется привыкнуть к изменениям, запомнить новые номера автобусных линий и расположение остановок, что вызовет неудобства. Процесс внедрения изменений и формирования новых привычек займет некоторое время, и лишь после этого можно будет давать те или иные оценки“.