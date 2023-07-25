Молодые центристы единогласно поддерживают Михаила Кылварта

„Как председатель объединения молодых центристов я являюсь свидетелем того, как Михаил Кылварт последовательно работает на благо партии, - сказала Валентина Бортновски. - Его слова и действия нацелены на сохранение нашей партии сильной и единой“.

Бортновски добавила, что Молодежная организация Центристской партии хочет, чтобы Центристская партия вновь стала влиятельной политической силой. Единогласное одобрение правлением молодежной организации кандидатуры Кылварта на пост председателя говорит о его сильном видении и стремлении к восстановлению внутреннего единства партии.

Заместитель председателя Молодежной организации Центристской партии Исмаил Мирзоев и ее генеральный секретарь Кристи Рюйтель выразили обеспокоенность внутренним конфликтом в партии. „В последние месяцы прозвучал ряд заявлений, разделяющих партию по национальному признаку“, - сказала Рюйтель.

„На протяжении многих лет мы боролись за более толерантное общество и государство, уважающее все национальности и мнения. Печально видеть, что сейчас мы столкнулись с опасностью раскола нашей родной партии по национальному признаку“, - подчеркнул Мирзоев.

Съезд партии и выборы председателя пройдут 10 сентября.

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