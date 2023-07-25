Цветная „Барби“ или тяжелый „Оппенгеймер“. Что больше пришлось по душе эстонскому зрителю?

Что же больше пришлось по вкусу эстонскому кинозрителю?

Со слов Маарьи Каалеп, менеджера по продажам Apollo, оба фильма очень популярны среди зрителей. Она отмечает, что на данный момент „Барби“ опережает „Оппенгеймера“ по просмотрам, но добавляет, что оба приняты зрителями очень хорошо.

„Возможно, повышенный интерес к „Барби“ связан с тем, что это очень позитивный и жизнерадостный фильм, а мы все хотим, чтобы в нашей жизни было много именно таких эмоций“, - пояснила Каалеп.

Кратко про картины

„Барби“ - комедия, которая отправляет зрителя в яркий, красочный „Барбиленд“ - мир, где жителям неизвестна печаль и депрессия. В этом мире правят куклы Барби, и жизнь там похожа на утопию: вечеринки, яркая одежда и отсутствие каких-либо забот. Все бы ничего, но в один момент одну из Барби (Марго Робби) начинают посещать мысли о смерти, о несовершенстве ее тела, поиск решения этих проблем ведет за собой череду изменений и в жизни остальных персонажей.

„Оппенгеймер“ же - прямая противоположность. В фильме нет никаких сказочных миров, только суровая серая реальность. Биографическая кинокартина рассказывает историю Роберта Оппенгеймера, отца атомной бомбы. Фильм, что свойственно работам Нолана, достаточно сложный для восприятия. В картине режиссёр играет как с персонажами и восприятием времени, так и даже с визуальной составляющей, показывая мир как в цветных, так и в черно-белых тонах.

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