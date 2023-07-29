„Как можно жить в разлуке с семьей и знать, что тебя разыскивает ФБР?“ Оказавшись дома, кибермиллионеры обещают подчиняться распоряжениям

„Я вырос в семье полицейских. Мои родители работали в полиции и сейчас находятся здесь [в зале]. Я верю в правосудие, я никогда не собирался удариться в бега и не намерен этого делать. Сейчас я хотел бы быть дома с семьей, обратиться к врачу и дома бороться против выдачи. Я не понимаю, почему я должен отсюда уезжать“.