ЧП и криминал
29.07.2023, 11:10

„Как можно жить в разлуке с семьей и знать, что тебя разыскивает ФБР?“ Оказавшись дома, кибермиллионеры обещают подчиняться распоряжениям

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Сергей Потапенко (справа) не понимает, почему считают, что на свободе он может скрыться. Его адвокат Пауль Керес тоже сомневается в том, что его подзащитный намерен бежать.
Сергей Потапенко (справа) не понимает, почему считают, что на свободе он может скрыться. Его адвокат Пауль Керес тоже сомневается в том, что его подзащитный намерен бежать.
ФОТО: Vallo Kruuser | Eesti Ekspress

Недавнее решение Государственного суда позволяет Ивану Турыгину и Сергею Потапенко, обвиняемым в криптомошенничестве, надеяться на освобождение из-под стражи, пишет издание Eesti Päevaleht.

„Я вырос в семье полицейских. Мои родители работали в полиции и сейчас находятся здесь [в зале]. Я верю в правосудие, я никогда не собирался удариться в бега и не намерен этого делать. Сейчас я хотел бы быть дома с семьей, обратиться к врачу и дома бороться против выдачи. Я не понимаю, почему я должен отсюда уезжать“.

В четверг на прошлой неделе с такими словами к Харьюскому уездному суду обратился бизнесмен Сергей Потапенко, обвиняемый в масштабном криптомошенничестве. С ноября прошлого года он и Иван Турыгин находятся под стражей, ожидая выдачи США.

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