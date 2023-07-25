25.07.2023, 13:15
Глава Союза писателей Эстонии считает вывешивание флага Эстонской ССР безответственным поступком(14)
ФОТО: Erakogu
Как считает председатель Эстонского союза писателей Тийт Алексеев, вывешивание флага Эстонской ССР рядом с барельефом писателя Юхана Смуула — безответственный поступок. Принимать дополнительные меры по охране барельефа он, однако, не планирует.
Рано утром в субботу, 22 июля, двое мужчин вывесили на Доме писателей в Таллинне флаг ЭССР. Одним из мужчин был политик Консервативной народной партии Эстонии и историк Яак Валге, поначалу уверявший, что повесить флаг он помог случайно. На следующий день, однако, он заявил, что это была продуманная акция протеста, направленная на то, чтобы общественность осознала: барельефу Юхана Смуула не место в центре Таллинна.