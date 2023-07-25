Новости Эстонии
25.07.2023, 13:15

Глава Союза писателей Эстонии считает вывешивание флага Эстонской ССР безответственным поступком

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На стене Дома писателей рядом с барельефом Юхана Смуула развевался красный флаг Эстонской ССР.
На стене Дома писателей рядом с барельефом Юхана Смуула развевался красный флаг Эстонской ССР.
ФОТО: Erakogu

Как считает председатель Эстонского союза писателей Тийт Алексеев, вывешивание флага Эстонской ССР рядом с барельефом писателя Юхана Смуула — безответственный поступок. Принимать дополнительные меры по охране барельефа он, однако, не планирует.

Рано утром в субботу, 22 июля, двое мужчин вывесили на Доме писателей в Таллинне флаг ЭССР. Одним из мужчин был политик Консервативной народной партии Эстонии и историк Яак Валге, поначалу уверявший, что повесить флаг он помог случайно. На следующий день, однако, он заявил, что это была продуманная акция протеста, направленная на то, чтобы общественность осознала: барельефу Юхана Смуула не место в центре Таллинна.

По словам Яака Валге, таким образом он хотел привлечь внимание СМИ.

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