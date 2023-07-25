Глава Союза писателей Эстонии считает вывешивание флага Эстонской ССР безответственным поступком

Рано утром в субботу, 22 июля, двое мужчин вывесили на Доме писателей в Таллинне флаг ЭССР. Одним из мужчин был политик Консервативной народной партии Эстонии и историк Яак Валге, поначалу уверявший, что повесить флаг он помог случайно. На следующий день, однако, он заявил, что это была продуманная акция протеста, направленная на то, чтобы общественность осознала: барельефу Юхана Смуула не место в центре Таллинна.