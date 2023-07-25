25.07.2023, 09:45
ФОТО | Поджог? В заброшенном доме произошел пожар - перед этим там видели мальчика(2)
ФОТО:
В Ида-Вирумаа в Кивиыли горело заброшенное здание.
Сообщение о пожаре в заброшенном здании на Кескпуйестеэ в городе Кивиыли волости Люганузе поступило в Центр тревоги вчера в 18:29.
По словам очевидцев, перед возгоранием из здания вышел какой-то мальчик.
По прибытии спасателей квартира на третьем этаже четырехэтажного дома горела открытым пламенем и огонь распространялся на свес крыши.
Людей в здании не было.
Пожар потушили к 19:50. В тушении участвовали спасательные команды Кивиыли, Йыхви и Кохтла-Ярве.
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