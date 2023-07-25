ГАЛЕРЕЯ | Подводные работы на затонувшем пароме „Эстония“ завершены. Поднята его носовая аппарель

Исследовательское судно Viking Reach начало движение от затонувшего парома „Эстония“ в сторону Палдиски около пяти часов утра 25 июля. Судно прибудет в южный порт Палдиски сегодня между 13.00 и 14.00. После его прибытия в Палдиски начнется выгрузка носовой аппарели.

Морские работы на месте крушения парома „Эстония“ проводились эстонским Центром по расследованию несчастных случаев (OJK) и Шведским департаментом по расследованию несчастных случаев (SHK) в сотрудничестве с властями Финляндии. Контрактным партнером по морским работам выступила норвежская компания Reach Subsea AS, а исследования проводились исследовательским судном Viking Reach под норвежским флагом.

В исследованиях принимали участие представители эстонских и шведских ведомств, занимающихся расследованием несчастных случаев. В качестве наблюдателей присутствовали два представителя выживших в катастрофе парома „Эстония“ - Антс Мадар из Эстонии и Урбан Ламбертсон из Швеции.

В ходе недельных работ с затонувшего парома „Эстония“ в месте повреждения правого борта был взят образец донной породы, а также образец обшивки корпуса. С затонувшего судна были подняты два элемента обшивки левого борта, которые были вырезаны в 1994 году водолазами для исследования внутренних помещений судна.

Кроме того, с помощью подводного робота удалось вырезать образец стали из поврежденного правого борта, а также извлечь части стекла и уплотнителя иллюминатора каюты. С помощью подводного робота также была проведена съемка автомобильной палубы парома „Эстония“, в том числе визира и шкафчика управления рампой, расположенного рядом со входом на автомобильную палубу. Повреждения правого борта судна были сняты как с внешней, так и с внутренней стороны судна через автомобильную палубу.

Аппарель парома „Эстония“ поначалу будет храниться под наблюдением на закрытом складе на территории частной компании в волости Раасику. В дальнейшем Министерство экономики и коммуникаций планирует найти для нее подходящее постоянное место.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.