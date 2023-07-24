Автомобиль полиции врезался в центре Таллинна в шедшую перед ним машину

Из объяснения водителя Kia следует, что в связи с тем, что на светофоре загорелся красный свет, она резко затормозила, после чего автомобиль полиции врезался в Kia сзади. Если бы так всё и было, то виновным в ДТП являлся бы полицейский, управлявший служебной машиной.

Однако из записи регистратора видно, что женщина за рулем Kia резко затормозила при зеленом, а не красном свете светофора. Как разделится вина в этом ДТП, выяснится, очевидно, в ближайшие дни, сообщила пресс-служба полиции.

Никто в аварии травм не получил. На машинах после столкновения осталось несколько царапин.

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