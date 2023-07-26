Тяжелая борьба с лжерекламой. У защиты потребителей руки коротки, Meta продолжает спокойно зарабатывать

Очевидно, что у службы защиты прав потребителей не хватает ресурсов для борьбы с недобросовестной рекламой. Специалист по рекламе Департамента предпринимательства TTJA Диана Линц пояснила, что мониторинг рекламы ведется, но самостоятельно удалить рекламу из социальных сетей они не могут. Кроме того, у них может не быть возможности вынести предписание в том случае, если рекламораспространителем является оператор третьей страны или если он вообще неизвестен.