25.07.2023, 11:30
В центре Таллинна под землей обнаружили мост 18-го века. Свет: пока рано говорить о том, повлияет ли находка на ход работ по реконструкции(1)
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет сообщил в социальных сетях, что в ходе реконструкции улицы Пронкси был обнаружен мост через реку Хярьяпеа, построенный в 18-м веке. Повлияет ли эта находка на сроки проведения строительных работ? Какая судьба ожидает находку?
Как написал Владимир Свет, некогда река Хярьяпеа протекала через центр Таллинна, отсюда и название соседней улицы Йыэ — Речная. В нескольких местах через реку Хярьяпеа были перекинуты мосты, одно их таких сооружений располагалось на оживленном Нарвском шоссе. В 1930-е годы река была заключена в коллектор.