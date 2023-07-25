В центре Таллинна под землей обнаружили мост 18-го века. Свет: пока рано говорить о том, повлияет ли находка на ход работ по реконструкции

Как написал Владимир Свет, некогда река Хярьяпеа протекала через центр Таллинна, отсюда и название соседней улицы Йыэ — Речная. В нескольких местах через реку Хярьяпеа были перекинуты мосты, одно их таких сооружений располагалось на оживленном Нарвском шоссе. В 1930-е годы река была заключена в коллектор.